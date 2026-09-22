Собянин: Новый комплекс больницы святого Владимира принял за год 75 тысяч детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В 2025 году здесь открыли новый многопрофильный комплекс, где удалось объединить передовые возможности для оказания экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи детям.

Детской городской клинической больнице святого Владимира исполнилось 150 лет. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Поздравляю с юбилеем весь коллектив одной из старейших больниц Москвы! Ваша преданность профессии и любовь к своему делу помогают сохранять здоровье наших детей. Желаю новых достижений, успехов и дальнейшего развития», — отметил Мэр Москвы.

Сегодня в детской больнице святого Владимира продолжают развивать традиции отечественной педиатрии и внедрять современные методы диагностики и лечения.

В 2025 году здесь открыли новый многопрофильный комплекс. Здание площадью около 58 тысяч квадратных метров возвели с использованием технологий информационного моделирования, энергоэффективных материалов, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки.

Для внутренних интерьеров использовали тему четырех стихий. Для комфорта маленьких пациентов сделали большую входную группу, а рядом со зданием расположили арт-объекты.

Создание комплекса стало одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, а также важным этапом модернизации всей детской медицины столицы. В нем удалось объединить самые передовые возможности для оказания экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи детям.

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