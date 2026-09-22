Забирает энергию незаметно: почему осенью ухудшается настроение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Легко попасть в замкнутый круг: меньше сил — меньше активности, меньше активности — еще больше усталости.

С наступлением осени многие замечают, что привычная энергия куда-то исчезает: утром сложнее вставать, появляется желание больше времени проводить дома, а настроение меняется без видимых причин. Такие ощущения могут быть связаны не только с окончанием теплого сезона, но и с изменениями, которые происходят в организме. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как недостаток света влияет на настроение

Одна из главных причин осенних изменений — уменьшение количества дневного света. Летом человек получает больше солнечного освещения, а осенью световой день становится короче, особенно в регионах с пасмурной погодой.

Свет влияет на работу внутренних биологических часов организма. Он помогает регулировать режим сна и бодрствования, а также связан с выработкой веществ, которые участвуют в формировании настроения.

Когда света становится меньше, некоторые люди начинают чувствовать сонливость, снижение активности и желание чаще отдыхать.

Почему осенью хочется больше спать

Осенью организм может реагировать на изменение сезона перестройкой привычного режима. В условиях недостатка света меняется работа циркадных ритмов — внутренних часов, которые регулируют сон и бодрствование.

Из-за этого человек может позже включаться в рабочий процесс утром или быстрее уставать вечером. Особенно заметно это бывает у тех, кто большую часть дня проводит в помещении и редко выходит на улицу в светлое время суток.

При этом качество сна остается важным фактором самочувствия в любое время года. Недосып может усиливать раздражительность, снижать концентрацию и влиять на эмоциональное состояние.

Как осенняя погода влияет на привычки

Холод, дожди и пасмурное небо часто меняют поведение человека. Летом прогулки, встречи и активный отдых происходят естественно, а осенью многие начинают меньше двигаться и чаще оставаться дома.

Снижение физической активности может отражаться на общем тонусе. Движение помогает поддерживать работу организма и влияет на эмоциональное состояние.

Даже небольшие изменения — прогулка днем, короткая разминка или привычка выходить на свежий воздух — помогают сохранить активность в период, когда погода становится менее располагающей.

Что помогает улучшить настроение осенью

Один из простых способов поддержать организм — использовать дневной свет. Прогулки в светлое время суток помогают сохранить привычный режим и дают возможность получить больше естественного освещения.

Также важно соблюдать режим сна. Желательно стараться ложиться и вставать примерно в одно время, не перегружать вечер большим количеством дел и создавать условия для полноценного отдыха.

Не менее важны питание и физическая активность. Разнообразный рацион и регулярное движение помогают поддерживать уровень энергии и легче переносить сезонные изменения.

Почему важно сохранять привычный ритм жизни

Осенью особенно легко попасть в замкнутый круг: меньше сил — меньше активности, меньше активности — еще больше усталости. Поэтому специалисты советуют не ждать возвращения энергии, а постепенно поддерживать привычный распорядок.

Небольшие приятные занятия, встречи с близкими, хобби и регулярные прогулки помогают сохранять эмоциональный баланс.

Важно учитывать и продолжительность изменений. Если плохое настроение сохраняется долго, сопровождается сильной потерей интереса к привычным делам или заметно мешает повседневной жизни, стоит обратиться за профессиональной помощью.

Осенняя смена настроения связана с целым комплексом факторов: количеством света, режимом сна, активностью и привычками человека. Поддержка организма в этот период начинается с простых вещей — движения, прогулок, полноценного отдыха и внимания к собственному состоянию.

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