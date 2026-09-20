Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Он назвал Москву городом ответственных и неравнодушных жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан за участие в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Соответствующее сообщение градоначальник разместил в своем личном блоге.

Он отметил, что жители столицы в дни голосования проявили высокую гражданскую активность. Собянин заявил, что вовлеченность москвичей в процесс говорит о том, что Москва – «город ответственных и неравнодушных людей».

«Спасибо за наказы и предложения, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, не останутся без внимания городских властей», - подчеркнул глава города.

Собянин также высоко оценил деятельность наблюдателей и Общественного штаба. По его словам, их работа сыграла важную роль в обеспечении прозрачности и честности всех избирательных процедур.

Голосование на выборах депутатов Госдумы, длившееся с 18 по 20 сентября, завершилось. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сказала, что их предварительные результаты станут известны 21 сентября в 11:00.

Кроме того, она привела предварительные итоги дистанционного электронного голосования, не учитывая Калининградскую область. Лидирующую позицию занимает «Единая Россия» с 49,06% голосов. Следом идет партия «Новые люди», набравшая 15,42%. КПРФ получила 12,26% голосов, ЛДПР – 10,79%, а «Справедливая Россия» - 5,75%.

Ранее Памфилова сообщила о полном провале акций по срыву выборов, которые планировали провести в России и за рубежом.

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