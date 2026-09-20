Собянин: Московский инновационный кластер объединил компании из регионов

Фото: © РИА Новости/ Юрий Кочетков

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В столице развивают инструменты поддержки инновационного бизнеса, чтобы перспективные технологии быстрее находили заказчиков, внедрялись в реальный сектор экономики и масштабировались по всей стране.

Московский инновационный кластер (МИК) объединяет 41 тысячу компаний из столицы и 86 субъектов России. Более 13,5 тысячи организаций базируются в других регионах — это треть от общего числа компаний в составе кластера. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В 2019 году МИК запустил цифровую платформу i.moscow для поддержки технологического бизнеса. За семь лет ее посетили свыше 14 миллионов уникальных пользователей, из них порядка трех миллионов приходится на регионы. В числе наиболее активных — Санкт-Петербург, Ленинградская, Волгоградская и Нижегородская области», — сообщил мэр Москвы.

Предпринимателям доступны поиск исполнителей на проведение исследовательских работ и создание прототипов через сервис «Техномаркет», а также технологические запросы на внедрение инновационных решений крупных корпораций, размещенные на «Витрине заказчиков». Кроме этого, бизнесмены могут пройти образовательные программы по вопросам реализации научных исследований и разработок, привлечения инвестиций, выхода на IPO, защиты интеллектуальной собственности, развития продаж и масштабирования бизнеса.

Региональные компании могут проверить свои разработки в первом в России центре испытаний роботов, а также использовать столичную инфраструктуру для пилотного тестирования своих высокотехнологичных продуктов.

Столичные компании в свою очередь имеют возможность апробировать решения на площадках в разных субъектах Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге, Татарстане и Якутии. Так, некоторые разработки участников Московского инновационного кластера и резидентов кластера «Ломоносов» не только успешно применяются в столице, но и активно используются в регионах. Среди них роботизированная линия на базе искусственного интеллекта для автономной разгрузки вагонов с огнеупорными кирпичами, биопрепарат для комплексной очистки сточных вод от нефтепродуктов, нитратов, хлоридов и других загрязнений, системы очистки и обеззараживания воздуха с уникальным фильтром для удаления различных примесей, а также оборудование для сверхскоростной связи.

«Мы продолжаем развивать инструменты поддержки инновационного бизнеса, чтобы перспективные технологии быстрее находили заказчиков, внедрялись в реальный сектор экономики и масштабировались по всей стране», — напомнил мэр Москвы.