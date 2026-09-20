Свыше 150 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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На месте падения фрагментов работают экстренные службы.

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали более 150 украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

О первой атаке глава города написал 03:20 мск — тогда средства ПВО успешно перехватили 14 летательных аппаратов. Однако спустя 13 минут градоначальник сообщил о второй попытке ударить по Москве. По его словам, на подлете к столице уничтожили 20 БПЛА противника.

В дальнейшем Собянин заявил о еще шести случаях ликвидации вражеских беспилотников, направлявшихся к городу. О последней атаке он заявил в 05:09 мск - было сбито 20 БПЛА. Всего за почти два часа удалось перехватить 151 летательный аппарат, запущенный боевиками киевского режима.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул мэр Москвы.

Ранее градоначальник сообщил, что ВСУ за последнюю неделю направили в сторону столичного региона свыше двух тысяч беспилотников, при этом большая часть из них была сбита на дальних подступах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.