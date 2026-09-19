«Теряла зрение»: стало известно состояние актрисы Анны Шерлинг перед смертью

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Артистка скончалась в возрасте 46 лет, оставив четверых детей.

Актриса Анна Шерлинг, скончавшаяся в возрасте 46 лет, перед смертью стала терять зрение и жаловалась на ухудшение памяти. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала подруга артистки.

По словам женщины, состояние Шерлинг в последние месяцы было тяжелым. Она отметила, что актриса уже практически теряла зрение. Близким стало понятно, что Анна угасает.

«Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что все идет к логическому завершению...» — рассказала подруга артистки.

Во время телефонного разговора в начале года Шерлинг также жаловалась на проблемы с памятью. По словам ее знакомой, актриса рассказывала, что ей стало сложно вспоминать некоторые вещи.

«Она чувствовала... Ей было тяжело. Она говорила: "Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу...". Прям плохо уже было с памятью», — отметила собеседница издания.

Анна Шерлинг умерла 16 сентября. По предварительным данным, актриса продолжительное время боролась с онкологическим заболеванием — у нее был рак груди.

Шерлинг родилась в Москве в творческой семье. Ее мать — актриса Тамара Акулова, отец — театральный режиссер, хореограф и заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг. Родители Анны развелись, когда ей было шесть лет.

Первоначально Шерлинг получила образование в МГИМО. Однако впоследствии решила связать жизнь с актерской профессией.

Она поступила в ГИТИС и окончила вуз в мастерской Виктора Ракова. Кроме того, артистка училась в школе «Останкино» по специальности «телеведущая».

Ее экранный дебют состоялся в начале 2000-х годов в сериале «Ангел на дорогах», где Шерлинг сыграла Шурочку. Главную женскую роль в картине исполнила ее мать Тамара Акулова.

Всего в фильмографии актрисы было более 20 работ. Она снималась в проектах «Бабий бунт, или Война в Новоселово», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки», «Лесник», «Трасса смерти», «За первого встречного», «Андреевский флаг» и других картинах и сериалах.

Помимо работы в кино и театре, Шерлинг была телеведущей. В последние годы она вела проект «Про детей» на сайте газеты «Вечерняя Москва».

У Анны Шерлинг остались муж Хишам Абдульраззак и четверо детей.

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