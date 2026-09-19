«Небеса приветствуют ее, прошу помолиться»: трагедия в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга

Фото: Persona Stars/053

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В ее социальных сетях почти нет грустных фото — она везде смеется, называла себя счастливым человеком. Накануне ее жизнь оборвалась.

18 сентября 2026 года в блоге Юрия Шерлинга — режиссера, композитора, создателя Камерного еврейского музыкального театра, фигуры в московской культурной тусовке почти мифологической — появилась короткая запись: «От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее». Два дня спустя выяснилось: Анны не стало 16 сентября. Продолжительная болезнь, точный диагноз не раскрывается. Ей было сорок шесть.

Дочь двух миров

© РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Анна Юрьевна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве — в семье, где не стать артисткой было почти невозможно. И где стать ей было сложнее, чем где-либо еще.

Ее мать, Тамара Акулова, к моменту рождения дочери уже была звездой советского экрана. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «В поисках капитана Гранта», «Бедная Маша» — в восьмидесятых ее лицо знала вся страна. Леди Ровена, леди Гленарван — она играла женщин прекрасных и недоступных, и сама была такой: каштановые волосы, большие зеленые глаза.

«У нас порода симпатичных женщин», — говорила потом Анна, имея в виду и себя, и сестру, и мать.

Отец, Юрий Шерлинг, — человек иного масштаба и иного темперамента. Заслуженный деятель искусств РСФСР, хореограф, композитор, режиссер. В 1977 году он создал Камерный еврейский музыкальный театр — первый профессиональный еврейский театр в СССР после закрытия ГОСЕТа в 1949 году. Шерлинг ставил оперы и балеты на идише, гастролировал по США, Чехословакии, ГДР. Его легендарный мюзикл «Черная уздечка для белой кобылицы» с текстами Ильи Резника и оформлением Ильи Глазунова шел при аншлагах.

Родители развелись, когда Анне было два года. Она росла преимущественно с матерью, но с отцом связи не теряла. Воспитанием занималась бабушка — оба родителя были заняты съемками и постановками. После развода журналисты активно писали про проблемы Акуловой с алкоголем, но актриса опровергала сплетни:

«Разошлись мирно, без дележа. Я не стала подавать на алименты, и Юра поступил очень по-мужски — оставил нам с Аней однокомнатную»

Тамара Акулова вскоре вышла замуж во второй раз — за узбекского режиссера Эльера Ишмухамедова. В этом браке родился сын Дмитрий. Сводный брат Анны пошел другим путем — стал юристом и психологом, потом получил второе высшее, медицинское.

Девочка, которая била чечетку в МГИМО

Клементьева Елизавета/ТАСС

Когда Анна окончила школу, страна переживала не лучшие времена. Кино почти не снимали. Акты сидели без работы. Тамара Акулова, по словам дочери, «билась в истерике от одной мысли», что Анна пойдет в театральный. Юрий Шерлинг был не менее категоричен: сначала профессия, потом сцена.

Выбор пал на МГИМО — международно-правовой факультет. Престижно, стабильно, далеко от мира, который рушился. Анна послушалась. Окончила вуз, получила диплом, даже поработала по специальности — в том числе в «Газпроме».

Но по собственным воспоминаниям, в МГИМО она была инородным телом. Юристы не бьют чечетку на входе в институт — а она била. Декан однажды спросил, что она умеет. Она честно ответила: «Могу вам спеть». Он схватился за голову.

В какой-то момент Анна плюнула на все и пошла в ГИТИС, в мастерскую Виктора Ракова — народного артиста РФ, актера легендарного «Ленкома». Диплом МГИМО она все же получила. Но к тому времени уже точно знала: ее место — не в офисе. Это была первая и, кажется, единственная в ее жизни победа над волей родителей.

«Мои родители, замученные этим временем, почему-то решили, что в этой жизни надо становиться или юристом, или экономистом», — вспоминала она в программе «Когда все дома» у Тимура Кизякова.

Кино без главной роли

© РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Экранный дебют состоялся в 2003–2004 годах — сериал «Ангел на дорогах», где Анна сыграла Шурочку, а главную роль исполнила ее мать Тамара Акулова. Мать и дочь впервые — и ненадолго — оказались на одной площадке.

Первым заметным проектом стала «Невеста» (2006) — мелодрама, снятая отчимом Анны, режиссером Эльером Ишмухамедовым. В этом же фильме Тамара Акулова сыграла роль матери главной героини. Анна получила главную роль — Даша Мышкина. Казалось, началось восхождение.

Дальше были «О тебе…» (2007), «Щенок» (2009), «Zолушка» (2012, где Анна сыграла одну из сестер — Ксению), «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2015), «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Последний мент», «Андреевский флаг» (2020), «За первого встречного» (2021), «Эффект домино» (2023), «Каждый мечтает о собаке» (2024). Всего в фильмографии — 26 работ в 26 проектах.

Параллельно с кино она работала на телевидении: вела программу «20 лучших европейских клипов недели» на Music Box и «Бэби бум» на канале «Мать и дитя». В последние годы — проект «Про детей» на сайте «Вечерней Москвы», где вместе с соведущей Евгенией Платоновой обсуждала воспитание, льготы для многодетных семей и проблемы родителей.

Тема материнства была ей близка как никому.

Четверо детей и главный выбор

legion-media/ PhotoXPress.ru

В 2008 году Анна вышла замуж за Хишама Абдульраззака — бизнесмена арабского происхождения, руководителя продаж в автосалоне «Лукавто». У них родились четверо: Нидаль, София, Адель и Амир. Необычные имена — отголосок арабских корней мужа.

Анна говорила, что хочет воспитать детей трудолюбивыми и самостоятельными. Совмещать съемки, телевидение и материнство было непросто — но семья всегда оставалась для нее на первом месте. Она называла себя счастливым человеком.

В 2015 году вместе с детьми она стала участницей проекта «Мы — родители», где выступила с призывом не наказывать малышей и не проявлять негодования. В 2022 году в эфире «Вечерней Москвы» вела выпуск «Многодетная семья: за/против» — обсуждала с другими матерями, с чем приходится сталкиваться в большой семье, на какие льготы можно рассчитывать, какие плюсы есть у детей, растущих с братьями и сестрами.

Она была не просто многодетной матерью — она была лицом этой темы. И, кажется, единственным, что по-настоящему имело для нее значение.

Разбитое детство

араканов Вадим./ ТАСС

В 2019 году Анна опубликовала в социальных сетях текст, который сейчас читается как предчувствие — или, скорее, как застарелая рана, которая так и не зажила:

«Папа всегда был рядом, как сейчас. Но все равно так не хватало, что они с мамой вместе. А сейчас, когда я стала мамой, не хватает еще больше. Вот этого большого дома, где есть твоя комната из детства. И мамы с папой, сидящих у камина, крепко держащихся за руки! Не разводитесь, пожалуйста! Самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это подарить им любящую друг друга семью», — писала она.

Девочка, которая росла в однокомнатной квартире с матерью и бабушкой, которая видела отца наездами, которая пошла в МГИМО вопреки себе и в ГИТИС вопреки родителям, — эта девочка выросла и создала свою большую семью. Четверо детей. Муж. Дом. Того самого большого дома с камином у нее, возможно, так и не было — но она пыталась. Она пыталась дать своим детям то, чего не получила сама.

И, может быть, именно поэтому тема семьи, материнства, детских вопросов стала в последние годы ее главным делом — не кино, не слава, а проект «Про детей», где она говорила о самом важном: как растить, как не ломать, как любить.

Последние годы

www.globallookpress.com/ Natalya Loginova

Роли давали реже, но не исчезали. В 2020-м — «Андреевский флаг», роль Инги. В 2021-м — «За первого встречного». В 2023-м — «Эффект домино». В 2024-м — «Каждый мечтает о собаке». Она не исчезла из профессии — просто темп изменился. Она совмещала съемки с воспитанием четверых детей и, судя по интервью, это было для нее важнее карьеры.

Точный диагноз не раскрывается. Известно лишь, что болезнь была тяжелой и продолжительной — Анна боролась с ней «в последние годы». О смерти сообщил отец. Юрию Шерлингу 82 года. Матери, Тамаре Акуловой, 74 — она пережила свою дочь, по-прежнему преподает во ВГИКе и иногда снимается в кино.

Горькая несправедливость

https://www.legion-media.com/ Олег Прошин / PhotoXPress.ru

«Она любила жизнь», — говорят друзья.

В ее социальных сетях почти нет грустных фото — она везде смеется. Четверо детей, муж, съемочная площадка, телестудия. Она называла себя счастливым человеком. Она создала то, чего не было у нее самой: большую семью, детей, растущих вместе, дом, где есть мама.

А потом ушла — в 46 лет, оставив четверых сиротами. Нидаль, София, Адель и Амир. Муж Хишам. Мать, пережившая дочь.

Отец написал в блоге:

«От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее».

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