Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Фото: 5-tv.ru

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Столичные добровольцы не только собирали и упаковывали грузы, но и доставляли их в регионы.

Москвичи и столичные волонтеры за лето собрали и передали более 35 тысяч единиц гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России, а также детей и животных из приютов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.

За три летних месяца в штабы «Москва помогает» поступило более 25 тыс. необходимых вещей. Еще свыше 10 тысяч подарков приняли в «Домиках добра», работавших на фестивальных площадках «Московских сезонов».

Столичные добровольцы не только собирали и упаковывали грузы, но и доставляли их в регионы. За лето они девять раз отправляли гуманитарную помощь.

В День Государственного флага волонтеры привезли в Курскую область необходимые вещи, детские письма и подарки для ветеранов.

Для жителей новых и приграничных регионов, а также бойцов собирали продукты длительного хранения, средства гигиены, одежду, медикаменты и технику. В числе переданного оборудования — генераторы, радиостанции и автомобили повышенной проходимости. В ДНР также отправили 17 тонн офисной мебели.

В гуманитарной работе участвуют предприниматели торговой отрасли и фермеры московских ярмарок. Они передавали овощи и фрукты, готовые обеды, а также закупали технику и медикаменты по прямым запросам. Фермеры собирали «борщевые наборы» и ягоды.

Помощь оказывают и московские технологические компании. Резиденты «Академии инноваторов» отправили в зону СВО куртки с климат-контролем и жилеты с подогревом.

Отдельным направлением стала поддержка ветеранов. Одна из строительных компаний адаптирует помещения для маломобильных участников СВО, другое предприятие занимается протезированием, реабилитацией и трудоустройством.

Привлечение молодых людей к участию в таких мероприятиях соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

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