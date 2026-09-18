Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

Фото: © РИА Новости/Александр Иванов

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Он соединит жилые и образовательные объекты на двух противоположных берегах водоема.

В поселке Коммунарка в Москве построят мост через Ивановский пруд. О том, что этот проект утвержден, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«В Коммунарке построим пешеходный мост через Ивановский пруд», — отметил глава города.

Он уточнил, что данное сооружение соединит жилой комплекс, расположенный на одном берегу, и будущий образовательный комплекс. Последний появится на другом берегу, на улице Александры Монаховой.

Проект планировки утвержден. Планируется, что она займет территорию площадью 0,34 гектара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве завершили строительство пешеходного моста, который проходит под Малым Каменным мостом. Новый объект связал разрозненные участки Болотной набережной, превратив их в единый пеший маршрут вдоль правого берега Москвы-реки. Он начинается на набережной Тараса Шевченко, проходит через Воробьевы горы, Парк Горького и Крымскую набережную и завершается островом Балчуг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.