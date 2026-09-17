Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Специалисты вернули архитектурному объекту исторический вид.

Специалисты закончили реконструкцию арки главного входа в парк Горького в Москве, которая имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

В ходе работ специалисты восстановили исторический облик сооружения. Были отреставрированы фасад и кровля, приведены в порядок двери и ограждения смотровой площадки. Кроме того, на арке появилась новая подсветка.

Изменилось и пространство рядом с главным входом. Там обустроили прогулочные дорожки и места для отдыха, установили арт-объекты. На территории высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений, среди которых розы и гортензии, а также хвойные культуры.

Масштабное благоустройство парка Горького началось в 2024 году. По словам Собянина, при проведении работ необходимо сохранить историческое своеобразие территории и одновременно сделать ее более современной и удобной для отдыха.

До конца года планируется закончить реставрацию исторической ограды, составляющей с аркой единый архитектурный ансамбль. После этого парадный вход откроют для посетителей.

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