Собянин расширил профориентационную программу для московских школьников

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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С января 2027 года к проекту подключатся восьмиклассники.

Столичные власти приняли решение о масштабировании программы комплексной профориентации школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Соответствующий доклад представила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на заседании президиума правительства Москвы. По итогам обсуждения градоначальник утвердил расширение как по числу участников, так и по географии проекта.

С начала 2027 года возможность пройти профориентационное обучение получат ученики восьмых классов. Раньше программа охватывала более старших ребят, теперь же знакомство с профессиями начнется на год раньше. Параллельно вырастет количество площадок: новым центром практической подготовки станет хаб «Профессии будущего» в Печатниках. Там подростки смогут в практико-ориентированном формате попробовать себя в наиболее востребованных специальностях.

Расширение программы укладывается в стратегию развития системы социальной защиты населения Москвы до 2030 года. Главная цель — дать каждому подростку инструменты для осознанного выбора профессионального пути и построения карьеры в условиях быстро

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва открыла набор в очередной сезон проекта «Профессиональное обучение без границ». Инициатива функционирует в городе уже десять лет. За это время 367 тысяч школьников прошли в ее рамках профессиональную подготовку. Обучение ведется на базе колледжей, оснащенных современными мастерскими и лабораториями, а значительная доля занятий отведена практическим навыкам.

В новом сезоне учащимся предложили ряд специальностей, отсутствовавших в программе ранее. Учащимся девятых классов доступны такие направления, как агент по закупкам, мехатроника, оператор станка с числовым программным управлением по деревянным деталям и конструкциям, монтажист и оператор трехмерной печати.

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