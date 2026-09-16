Собянин: в рамках конкурса грантов для НКО отобрали 205 лучших проектов

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Впервые грантовую поддержку получили 42 некоммерческие организации.

В Москве определили 205 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат грантовую поддержку мэра столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Итоги конкурса грантов мэра Москвы для НКО подвели в столице. В этом году на участие поступило около 650 заявок, а победителей выбрал экспертный совет.

«Некоммерческие организации — наши надежные партнеры. Они знают потребности москвичей и предлагают реальные решения. Конкурс помогает лучшим идеям получить финансирование и принести пользу городу», — написал мэр Москвы.

Заявки принимались в 12 номинациях, среди которых были волонтерство и городские инновации. При отборе учитывались значимость проекта для столицы, его актуальность, реалистичность и эффективность.

Впервые грантовую поддержку получили 42 некоммерческие организации. Размер финансирования составит от 500 тысяч до пяти миллионов рублей — сумма зависит от опыта организации и масштаба инициативы.

Среди победителей оказался фонд новых технологий в образовании «Байтик». Организация планирует обучать подростков из Троицкого и Новомосковского административных округов 3D-моделированию и веб-разработке. Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я лидер» создаст бесплатную детскую школу радио.

Также поддержку получит общественно-культурный центр «Журавли», который займется развитием киберспортивного клуба «Кибергнездо» на северо-западе столицы. АНО «Цифровые волонтеры» проведет обучение по распознаванию вербовочных схем и защите персональных данных.

В числе получателей грантов также благотворительный фонд «Дорога жизни», который обеспечит круглосуточный уход за детьми, находящимися в больницах без родителей, и Национальная ассоциация детских реабилитологов. Последняя займется диагностикой и психологической поддержкой семей участников специальной военной операции.

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