Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Впервые за долгое время эти локация станут доступны для посещения в зимнее время.

После реставрации открылся Итальянский павильон в усадьбе Останкино. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

В усадьбе Останкино завершилась реставрация Итальянского павильона — одного из самых нарядных и архитектурно сложных интерьеров дворца, отметил глава города. Открытие западной части здания, включающей павильон с галереями и Ротондой, стало итогом второго этапа восстановительных работ Останкинского дворца.

Павильон был создан в конце XVIII века по проектам архитекторов Франческо Кампорези, Григория Дикушина и Винченцо Бренны. Именно здесь размещалась значительная часть коллекции скульптуры графа Николая Шереметева.

Собянин уточнил, что специалистам удалось восстановить подлинные интерьеры: единственные сохранившиеся в России бумажные обои 1790-х годов, золоченую резьбу, лепнину и декор из папье-маше, ткани, колонны, пилястры, зеркала, камины и печи. Работы затронули все конструкции павильона — от фундаментов и стен до кровли, исторической отделки фасадов, окон и дверей с подлинной фурнитурой.

Там москвичи и гости столицы смогут увидеть античные скульптуры из собрания Шереметьева. Среди них: привезенная из Италии голова Афродиты I века нашей эры и статуэтка «Козочка» II века до нашей эры, не имеющая аналогов в России.

Глава города уточнил, что этот павильон впервые за долгое время откроет свои двери для посетителей даже в зимний период в составе экскурсионных групп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве проходит комплексная реставрация усадьбы Кузьминки, которая объединяет около 40 памятников архитектуры. Прямо сейчас работы ведутся на 15 объектах, четыре из которых должны быть готовы к концу года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.