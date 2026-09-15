Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Гулять по центру столицы стало еще удобнее.

В Москве завершили строительство пешеходного моста, который проходит под Малым Каменным мостом.

Новая переправа связала разрозненные участки Болотной набережной в единый непрерывный маршрут для пешеходов вдоль правого берега Москвы-реки — от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг.

Теперь гулять по центру столицы станет еще удобнее.

«Ожидаем, что в наиболее востребованные часы новым объектом будут пользоваться свыше полутора тысячи человек в час», — рассказал мэр Москвы в сообщении в официальном канале в мессенджере МАКС.

Строительные работы выполнялись с водной поверхности — такой подход в Москве используется нечасто.

Для этого задействовали временный флот: буксиры ледокольного класса — малый и большой, а также баржи разной грузоподъемности, на которых размещали стройматериалы и малогабаритную колесную и гусеничную технику. Кроме того, вдоль Водоотводного канала отсыпали временную насыпь.

Такое решение позволило сократить площадь строительной площадки и не перекрывать движение по набережной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый музей транспорта открылся в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.