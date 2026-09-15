Собянин: стартовал набор в проект «Профессиональное обучение без границ»

Фото: max.ru/mossobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девятиклассники смогут бесплатно получить первые навыки и понять, какая работа им подходит.

В Москве стартовал набор участников в новый сезон проекта «Профессиональное обучение без границ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Программа действует в городе уже десять лет. За это время профессиональные навыки в ее рамках получили 367 тысяч школьников. Занятия проходят в колледжах, где для учеников доступны современные мастерские и лаборатории. Большая часть учебного времени приходится на практические занятия.

В новом сезоне школьникам предложили несколько специальностей, которых раньше в программе не было. Десятиклассники с IT-профилем смогут изучить профессию кодировщика. Ученикам девятых классов доступны направления агента по закупкам, мехатроника, оператора станка с числовым программным управлением по деревянным деталям и конструкциям, монтажиста и оператора трехмерной печати.

После обучения выпускники получают свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с указанием квалификации.

В прошлом учебном году к проекту присоединились более 37 тысяч девятиклассников и десятиклассников. Они освоили свыше 70 профессий и успешно прошли экзамены.

«Важно, что регулярная практика столичных школьников в современных мастерских и лабораториях помогает им выбирать профессию по душе и расти профессионально. В итоге в России становится больше квалифицированных кадров, которые успешно развивают экономику страны», — отметил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участниками проекта «Учебный день в музее» стали более 500 тысяч школьников. За девять лет программа вошла в образовательную систему столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.