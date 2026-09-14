От конки до беспилотников: новый музей транспорта открылся в Москве

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Посетители смогут увидеть редкие образцы техники или погрузиться в историю столичной подземки.

В Москве открыли постоянную экспозицию Музея Транспорта Москвы в историческом здании Гаража Мельникова. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем мэсенджере МАКС.

Этот масштабный проект посвящен эволюции столичного транспорта и его перспективам до 2030 года — от первых конных трамваев до современных беспилотных технологий. Новый музей не просто рассказывает о городском транспорте, а является живой летописью Москвы. Через историю конки, трамваев, автобусов и метро он показывает, как менялся облик города, его архитектура, промышленность и быт москвичей на протяжении более полутора веков. Это один из лучших музеев транспорта в мире. Здание на Новорязанской улице разделено на 13 тематических зон.

Основу экспозиции составляют 53 оригинальных образца техники, более 220 макетов и свыше 500 уникальных артефактов. Музей погружает посетителей в историю города с помощью 2D- и 3D-роликов, мультимедийных гидов и интерактивных инсталляций. Например, можно почувствовать себя пассажиром первого московского автобуса Daimler, «проехавшись» от Марьиной Рощи до Останкина, или примерить роль машиниста вагона метро на симуляторе.

Первый этаж посвящен наземному транспорту. Среди уникальных экспонатов — первая конка Москвы 1872 года и трамвайный вагон БФ 1927 года. Экспозиция также рассказывает о роли транспорта в Великой Отечественной войне. Здесь представлен символ этого периода — грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как «полуторка», который обеспечивал движение по «Дороге жизни».

Подземный этаж посвящен истории Московского метрополитена. Здесь можно увидеть вагоны разных эпох, включая легендарный «Номерной» (81-717). Для музея был отреставрирован исторический объект — Гараж для грузовых машин, имеющий культурное значение регионального уровня.

В музее работает научная и реставрационная команда, которая занимается изучением, атрибуцией и восстановлением техники и артефактов, поддерживая коллекцию в аутентичном состоянии. Архивно-библиотечный центр, включающий 50 тыс. документов, делает музей одной из ведущих научно-исследовательских площадок по истории транспорта в России и мире. Кроме того, для студентов московских колледжей и вузов здесь будут проводиться занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и городскому развитию.

«Уверен, он будет очень популярен среди детей, студентов, москвичей и гостей столицы», — сказал мэр Собянин.