В Солнцево построят образовательный комплекс на 750 мест

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Проект объединит школу и детский сад в новом квартале на Производственной улице.

Школа и детский сад появятся в районе Солнцево. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Учреждение примет 500 учеников и 250 дошкольников.

«Он будет построен в новом жилом квартале на Производственной улице. В левом трехэтажном крыле будут дошкольники, в остальной части комплекса — ученики начальной и основной школ», — уточнил мэр Москвы.

Центральную часть здания отведут под общие зоны: обеденный зал, медиатеку, места для отдыха, два спортивных зала и многосветное многофункциональное пространство.

Дошкольный блок рассчитан на десять групп. Столько же площадок с навесами, игровым и спортивным оборудованием обустроят на прилегающей территории. Из каждого корпуса можно будет выйти во внутренний озелененный двор.

Рядом с будущим комплексом расположена станция Новопеределкино четвертого Московского центрального диаметра и остановки городского транспорта.

«Сейчас в Западном округе строится 25 социальных объектов, из которых 20 — образовательные», — добавил Сергей Собянин.

Возведение социальных объектов в столице отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». О национальных проектах России и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице mos.ru.

На странице проекта «Образование» можно узнать, как преображаются учебные заведения по программе «Моя школа» и как обновление сказывается на качестве обучения. Переоснащение колледжей дает студентам возможность получать практические навыки и осваивать востребованные на рынке труда профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московских колледжах планируется ввести электронные студенческие билеты. Оформление цифрового документа будет бесплатным. Для этого учащимся необходимо будет воспользоваться приложением «Колледж МЭШ». В указанном приложении появится QR-код, с помощью которого студенты смогут подтвердить факт своего обучения в колледже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.