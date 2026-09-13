Фото: Александр Река/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мэр Москвы рассказал о восстановлении 602 зданий и 780 километров сетей.

Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с Днем города. Об этом сообщается в его канале в мессенджере МАКС.

В своем обращении мэр Москвы отметил, что столичные специалисты помогают восстанавливать значимые городские объекты.

«За эти годы они отремонтировали и восстановили 602 здания и сооружения», — написал Собянин.

Кроме того, по его словам, восстановлено более 780 километров сетей энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Московские специалисты приводят в порядок дороги и общественные пространства, а также помогают готовить объекты к отопительному сезону.

«Например, в 2025–2026 годах столичные специалисты восстановили музыкальную и две общеобразовательные школы, две гимназии и три сквера», — добавил мэр.

В текущем году также планируется отремонтировать здание городской больницы и выполнить первый этап работ по восстановлению значимого объекта культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что городские службы столицы продолжают масштабное восстановление объектов социальной инфраструктуры и общественных территорий в Донецке и Луганске.

В Луганске специалисты занимаются благоустройством центрального сквера: они приводят в порядок террасы, лестницы, подпорные стены, малые архитектурные формы и дорожки, а также устанавливают энергосберегающее освещение. В Донецке в текущем году возрождают парк площадью 16,5 гектара. На его территории появятся прогулочные и детские зоны, спортивные площадки и веревочный городок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.