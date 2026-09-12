Собянин: более 500 тысяч школьников поучаствовали в проекте «Учебный день в музее»

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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За девять лет городская программа стала частью системы образования.

Более 500 тысяч московских школьников приняли участие в проекте «Учебный день в музее» за девять лет его существования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Проект „Учебный день в музее“ стал частью городской образовательной системы. В музеях ребята учатся исследовать, работать с информацией, делать выводы и применять знания на практике», — написал он в личном блоге.

Программы для занятий разрабатывают методисты Института развития профильного обучения МГПУ совместно с педагогами и сотрудниками музеев. Для участников проекта город организует бесплатную транспортировку.

В 2025–2026 учебном году к проекту присоединились более 320 школ и около 100 тысяч учеников. Всего школьники провели свыше четырех тысяч учебных дней на 46 музейных площадках.

Наиболее востребованными у ребят стали Музей космонавтики, Московский зоопарк и Музей спорта.

С сентября к проекту добавилась новая площадка — Музей Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Кроме того, Биокластер Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева представил образовательную программу, в рамках которой школьники смогут изучать свойства меда, воска и прополиса, а также особенности строения и движения насекомых.

Принять участие в проекте могут любые школы Москвы. Регистрация занятий на первую половину 2026–2027 учебного года уже открыта по ссылке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московских колледжах введут электронные студенческие билеты. Цифровой документ можно будет бесплатно оформить через приложение «Колледж МЭШ» и использовать для подтверждения статуса учащегося.

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