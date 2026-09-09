Собянин: Москва продолжит системную работу по сохранению исторической памяти

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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В 2025 году в патриотических мероприятиях участвовали 912 тысяч столичных школьников и студентов колледжей.

Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой об организации патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщил канал мэра Москвы в мессенджере МАКС.

По итогам обсуждения мэр столицы Сергей Собянин поручил продолжить системную работу, направленную на сохранение исторической памяти и формирование гражданской ответственности у школьников и студентов колледжей.

Особое внимание уделяется кадетскому образованию. Сегодня кадетское движение в столице объединяет свыше 27 тысяч детей. Проект начал работу в 2014 году с 70 классов, сейчас они открыты в 225 школах, где обучаются более 25 тысяч ребят.

Кроме того, в Москве работают пять кадетских учреждений федерального подчинения, включая Суворовское училище и Президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова.

При отборе в кадетские классы учитывают успехи в учебе, физическую подготовку и здоровье. Профильное обучение организуют с участием Минобороны, МЧС и МВД. Ежегодно кадеты участвуют в парадах, олимпиадах и акциях, включая несение почетного караула у огня Памяти на Поклонной горе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новом корпусе школы № 1788 на улице Бориса Пастернака начались занятия. Четырехэтажное здание вошло в состав образовательного кластера, который уже включает семь детских садов на 2220 мест и две школы на 3750 учеников.

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