За три года МЦД-4 перевез более 265 миллионов пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Четвертый диаметр стал самым протяженным в столице, связав ТиНАО с Балашихой.

Московский центральный диаметр-4 (МЦД-4) работает уже три года. За это время пассажиры совершили по нему более 265 миллионов поездок, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Этот диаметр — самый протяженный в столице. Он связал ТиНАО с Балашихой и стал ключевым элементом единой транспортной системы.

Благодаря бесплатным пересадкам на метро, МЦК и наземный транспорт москвичи экономят на поездках до 49% стоимости, а жители Подмосковья — до 69%. На линии курсируют 112 современных составов, в том числе 30 поездов «Иволга 4.0», разработанных и выпущенных на Тверском вагоностроительном заводе.

В производстве задействованы более тысячи предприятий и около 120 тысяч специалистов по всей стране.

В апреле 2026 года открылся вокзал Москва-Сити, интегрированный с МЦД-1 и МЦД-4, а 5 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли вокзал Серп и Молот. Развитие диаметров стимулирует рост малого и среднего бизнеса: в радиусе 1,5 км от станций выручка выросла почти на 15% в сопоставимых ценах, особенно в общепите и торговле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве завершен первый этап финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы. Движение по новой магистрали от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги открыл мэр Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в этом году в столице реализуется масштабная дорожная программа: около 100 километров дорог и 18 инженерных сооружений, включая путепроводы, тоннели и эстакады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.