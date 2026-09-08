Собянин: в районе Внуково открыта школа на 2100 учеников

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Окна образовательного учреждения выходят на Большой Федосьинский пруд.

В новом корпусе на улице Бориса Пастернака 1 сентября начались занятия. Учебный комплекс введен в эксплуатацию. Об этом канал мэр Москвы Сергец Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

Четырехэтажное здание вошло в состав ГБОУ Школы № 1788, где уже работают семь детсадов для 2220 малышей и две школы для 3750 учеников — здесь сформирован полноценный образовательный кластер.

Строительство велось по индивидуальному проекту с применением технологий информационного моделирования, что ускорило процесс. Материалы поставляли из Твери, Самары, Волгограда и Калуги.

Внутри — три блока с отдельными входами для младших и старших классов, ИТ-полигон, лаборатории, медиатека, четыре спортзала, мастерские живописи, деревообработки, кулинарии и шахматный кружок.

Из окон видно Большой Федосьинский пруд. На пришкольной территории обустроены спортплощадки, зона отдыха и место для линеек. Возведение объекта соответствует нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Щербинке построили Центр инновации и импортозамещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.