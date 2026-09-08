Собянин: в Москве открыли завод по выпуску рентгенодиагностических аппаратов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Проект реализовали за два года.

В Москве открылся завод полного цикла по производству рентгенодиагностического оборудования. Проект компании «С. П. ГЕЛПИК» реализован за два года при поддержке Правительства Москвы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Город предоставил почти гектар земли по льготной ставке 1 рубль в год, а Московский фонд поддержки промышленности привлек инвестиционный кредит.

Ежегодно предприятие будет выпускать не менее 400 аппаратов — от флюорографов до МРТ. Доля российских комплектующих уже достигает 85%, а к 2030 году планируется выйти на полную локализацию. Продукция поставляется по всей стране — от Камчатки до Калининграда, включая Антарктиду и новые регионы.

«Практически в каждой поликлинике города Москвы — техника, произведенная на этом предприятии. И очень важно, что оно не стоит на месте, двигается вперед, появляются новые образцы. Надеюсь, что постепенно эта техника будет вытеснять с нашего рынка импортную отечественными образцами», — поделился мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Отдельная гордость завода — первый в России магнитно-резонансный томограф открытого типа на постоянном магните, признанный одним из десяти лучших отечественных изобретений XXI века.

Ранее 5-tv.ru передавал сообщение Собянина о том, что конкурс «Московские мастера» поднимает престиж рабочих профессий.

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