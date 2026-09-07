Собянин: Конкурс «Московские мастера» поднимает престиж рабочих профессий

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году победителями и призерами стали 126 человек: 42 мастера заняли первое место, 84 — второе и третье места.

Награждены победители ежегодного городского конкурса профмастерства «Московские мастера». Об этом сообщил Сергей Собянин.

«В этом году победителями и призерами стали 126 специалистов из самых разных сфер. Среди них промышленность, строительство, ЖКХ, транспорт, социальная и культурная сферы, здоровье и безопасность. В 2026-м в конкурсе впервые участвовали проводники пассажирского вагона и акушерки», — написал мэр Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Соревнования проходят в несколько этапов в зависимости от профессии. Традиционно они начинаются в организациях, где определяется лучший сотрудник, который затем представляет компанию на окружном или отраслевом конкурсах. Победители финального этапа становятся лучшими по профессии в городе, им присваивается почетное звание «Московский мастер».

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, а также получают гранты от Правительства Москвы. Обладателю первого места вручают 300 тысяч рублей, второго — 200 тысяч рублей, третьего — 150 тысяч рублей.

Конкурс «Московские мастера» состоялся уже в 29-й раз. Впервые в этом году представили такие профессии, как проводник пассажирского вагона и акушерка. К состязанию присоединились представители 40 профессий из 1,8 тысячи организаций столицы. Победителями и призерами стали 126 человек: 42 мастера заняли первое место, 84 — второе и третье места. По 38 профессиям определялся один победитель в ходе индивидуальных соревнований, еще по двум профессиям — рабочий зеленого хозяйства и специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений — был предусмотрен бригадный метод работы (по два победителя в каждой номинации).

Средний возраст финалистов составил 35 лет. Самым молодым лауреатом оказался 19-летний монтажник радиоаппаратуры Федор Новиков. Самый опытный из числа победителей и призеров — 65-летний Шамиль Сайпудинов, за плечами которого 38 лет работы токарем-универсалом. Многие финалисты принадлежат к трудовым династиям. В частности, победу в номинации «Мастер производственного обучения» завоевала Анна Старкова, представительница педагогической династии, начало которой было положено в 1945 году. Общий педагогический стаж семьи превышает 115 лет.

Конкурс «Московские мастера» проводится с 1998-го Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей). За минувшие годы в городских соревнованиях приняли участие более 1,3 миллиона специалистов. Победители неоднократно становились лауреатами всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Главная цель состязания — повысить престиж высококвалифицированного труда, развить кадровый потенциал предприятий и организаций, популяризировать нужные для города профессии, а также привлечь молодежь в реальный сектор экономики и учреждения социальной сферы.

«Всегда с большим удовольствием и благодарностью к московским мастерам — их золотые руки делают наш город лучше. Их труд сегодня очень востребован. Поэтому город уделяет огромное внимание профессиональному развитию специалистов самых разных направлений, а конкурс „Московские мастера“ поднимает престиж рабочих профессий», — написал Сергей Собянин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС