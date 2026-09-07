Сезон простуд близко: какие продукты и привычки помогут подготовиться к холодам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перед сном стоит переходить в «режим замедления».

Сбалансированное питание, полноценный сон, вакцинация и соблюдение правил гигиены помогут снизить риски заболеваний с наступлением холодного сезона. Об этом врач-терапевт Марина Мелешина рассказала Life.ru.

Одевайтесь по погоде

По словам специалиста, подготовить организм к сезону простуд за несколько недель невозможно, поэтому заботиться о здоровье необходимо круглый год. Осенью врач рекомендует одеваться по погоде, избегать переохлаждения и перегрева, а также не забывать брать с собой зонт.

При этом холодная и ветреная погода сама по себе не становится причиной инфекционных заболеваний. Их вызывают вирусы, бактерии и другие инфекционные агенты. Однако переохлаждение или промокание могут повысить риск развития болезни, если возбудитель уже проник в организм.

Правильный рацион

Особое внимание осенью стоит уделить рациону. Мелешина советует есть больше овощей, зелени и фруктов, а также следить за достаточным количеством белка.

В меню можно добавить горячие напитки с продуктами, богатыми витамином C: лимоном, клюквой, шиповником и облепихой.

По словам терапевта, организму также необходимы витамины D и группы B, а также цинк, магний и железо. Получать их специалист рекомендует преимущественно из продуктов.

Например, витамином D богаты жирная рыба, яичные желтки и печень, витамины группы B содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, бобовых, мясе, рыбе и яйцах.

«Витамин C улучшает усвоение железа, поэтому ешьте вместе мясо или бобовые и продукты с витамином C — цитрусовые, болгарский перец. Не назначайте себе добавки самостоятельно», — подчеркнула Мелешина.

Вакцинация обязательна?

Еще одной важной мерой профилактики врач назвала вакцинацию. В частности, осенью стоит обратить внимание на прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.

В сезон респираторных заболеваний также рекомендуется по возможности избегать многолюдных мест и контактов с заболевшими, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. Людям с хроническими заболеваниями индивидуальные меры профилактики стоит заранее обсудить с врачом.

Перед сном

Не менее важен режим сна. Мелешина советует ложиться и вставать примерно в одно и то же время, ориентируясь на продолжительность сна около шести-восьми часов.

Перед сном стоит отказаться от яркого света и экранов телефонов, а спальню проветривать и поддерживать в ней прохладу.

«За один-два часа до сна перейдите в „режим замедления“: откажитесь от активной деятельности, решения рабочих задач, выяснения отношений. Вместо этого можно принять теплую ванну, почитать спокойную книгу (не с экрана), послушать умиротворяющую музыку, заняться легкой растяжкой», — посоветовала врач.

По ее словам, вечером желательно ограничивать и поток тревожной информации. В частности, специалист предложила установить для себя «комендантский час» для новостей и не читать их после 19:00.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.