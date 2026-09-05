Пишет иконы и счастлива в одиночестве: Проклова рассказала о жизни на пенсии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса призналась, что наконец живет той жизнью, о которой всегда мечтала.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова отметила 73-летие 2 сентября. К этому рубежу она подошла счастливым человеком, который живет жизнью своей мечты. Об этом актриса рассказала журналистам Woman.ru.

Миллионам зрителей она запомнилась по ролям в фильмах «Звонят, откройте дверь», «Мимино», «Собака на сене» и «Единственная». Каждая из них стала точным образом своего времени — Проклова умела играть молчание так же виртуозно, как диалог.

За легкостью экранного бытия стояли суровая дисциплина мастера спорта по художественной гимнастике и выучка Школы-студии МХАТ. Сегодня артистка живет за городом в горах Сочи, рядом с ней дочери, внуки и любимый мужчина.

«В моем возрасте особо долгосрочных проектов нет. Я просто живу, наслаждаюсь каждым днем», — поделилась звезда.

Она наконец занялась иконописью — мечтой, на которую раньше не хватало времени.

«Сейчас наконец-то я на пенсии и могу позволить себе работать ровно столько, сколько хочу. Каждый день меня радуют мои иконы, которые я пишу, природа, которая меня окружает. А с людскими особями я не особо общаюсь. Честно, устала от количества народа, которые были вокруг меня всю жизнь. И с радостью живу в своем одиночестве», — рассказала актриса.

На создание одной иконы у нее уходит почти полтора месяца, в коллекции уже 20 работ. Готовые иконы она дарит близким, в церковь пока не передает.

В 2025 году Проклова получила предложение руки и сердца от бывшего мужа Андрея Тришина, с которым развелась еще в 2015 году. За десять лет они поняли, что остались родными людьми. Супруги живут на два города, он — в Подмосковье, она — в Сочи, и пересекаются «ровно столько, чтобы быть счастливыми, не уставать друг от друга».

«Чем раньше человек понимает, что нужно жить свою жизнь, только свою, тем дольше он счастлив», — заключила Проклова.

Ранее 5-tv.ru писал о досуге столичных пенсионеров. В рамках программы «Московское долголетие» стали доступны новые экскурсии, в том числе маршруты, посвященные 90-летию режиссера Станислава Говорухина, локации из фильма «Место встречи изменить нельзя», а также места, связанные с Владимиром Высоцким.

Участники также могут присоединиться к более чем 700 группам «Пешего лектория» по центру, паркам и современным районам города. В июле программу расширят экскурсиями в Коломенское, усадьбы Белая Дача и Середниково, а также в Музей гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) России, где представлены автомобили первых лиц государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.