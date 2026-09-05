Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отдельно мэр столицы подчеркнул роль правительства России и парламента страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку проектов по развитию столицы. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвященном Дню города, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что в развитии столицы участвуют различные уровни власти, а также регионы, с которыми Москва сотрудничает в экономической сфере. Отдельно мэр подчеркнул роль правительства России и парламента страны в этой работе.

«Отдельные слова благодарности — президенту Российской Федерации, который внимательно следит за развитием города, помогает во всех сложнейших проектах, которые мы реализуем», — сказал Собянин.

Он также поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку работы столичных властей и жителей Москвы. Кроме того, мэр выразил признательность москвичам за их вклад в развитие города, отметив их труд, талант и участие в жизни столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с 879-летием столицы. Мэр города отметил, что за почти девять столетий Москва прошла через множество испытаний и сохранила традиции, заложенные предыдущими поколениями. Собянин поблагодарил москвичей за труд, поддержку и вклад в развитие города. Также он выразил признательность тем, кто находится на линии боевого соприкосновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.