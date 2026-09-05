Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Глава государства высоко оценил его вклад в решение социально-экономических вопросов столицы.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу — мэру Москвы», — сказано в документе.

Указ был подписан 5 сентября — в день рождения Москвы.

Сергей Собянин занимает должность мэра российской столицы с 2010 года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру Владимиру Конкину звания народного артиста Российской Федерации. Документ был также опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа отмечалось, что высокой государственной награды артист удостоен за вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю профессиональную деятельность.

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