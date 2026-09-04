Собянин: Театр юных москвичей Московского дворца пионеров отмечает 90 лет

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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На собственный юбилей ТЮМ приготовил ряд премьер и праздничную программу.

Театр юных москвичей Московского дворца пионеров отмечает 90 лет. Поздравительный пост опубликовал мэр столицы Сергей Собянин.

На собственный юбилей ТЮМ приготовил ряд премьер, а также цикл праздничных мероприятий на целый сезон, отметил глава города.

Театральная студия столицы стала одним из первых кружков дворца пионеров. Он был основан советской актрисой, режиссером и педагогом Ниной Сухоцкой. В свое время курсы окончили такие звезды, как Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева, Юрий Богатырев и другие, подчеркнул градоначальник.

В наши дни в ТЮМ ставят больше 100 спектаклей в год.

«История театра началась в 1936 году в Московском городском Доме пионеров и октябрят в переулке Стопани. В годы Великой Отечественной войны юные артисты выступали в госпиталях и на фронте, за что были награждены медалями «За оборону Москвы», — написал Собянин.

Позже, в 1962 году, театральная студия стала работать в новом здании на Воробьевых горах. Прошло еще четыре года, прежде чем студия получила нынешнее название.

Ранее Собянин рассказал, как Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках.

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