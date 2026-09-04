Теряется фокус: как сохранить концентрацию внимания после 30 лет
5-tv.ru: после 30 лет теряется концентрация внимания
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Большой объем информации, постоянные задачи и динамичный темп жизни могут создавать ощущение усталости даже у молодых людей.
После 30 лет многие замечают, что стало сложнее долго заниматься одной задачей, удерживать в памяти детали или быстро переключаться между делами. Часто это связывают с возрастом, но на способность концентрироваться влияют не только прожитые годы.
На внимание сильно воздействуют качество сна, уровень стресса, физическая активность, питание и ежедневная нагрузка. При правильном подходе можно поддерживать работоспособность и ясность мышления. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Почему после 30 становится сложнее концентрироваться?
С возрастом человек часто сталкивается с большим количеством задач: работа, семья, бытовые обязанности, постоянный поток информации.
Мозгу приходится одновременно обрабатывать больше данных, поэтому ощущение усталости и рассеянности может появляться чаще.
Кроме того, на концентрацию влияют:
- хронический стресс;
- недостаток сна;
- отсутствие регулярного отдыха;
- малоподвижный образ жизни;
- постоянное использование гаджетов.
Иногда проблема заключается не в снижении возможностей мозга, а в перегрузке.
Как сон влияет на концентрацию?
Полноценный сон — один из главных факторов, влияющих на внимание.
Во время отдыха организм восстанавливается, а мозг обрабатывает полученную за день информацию. При регулярном недосыпе человеку сложнее сосредоточиться, быстрее принимать решения и контролировать эмоции.
Чтобы поддерживать концентрацию, специалисты рекомендуют соблюдать режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, проветривать комнату перед сном и уменьшать количество яркого света вечером.
Может ли питание помочь сохранить внимание?
Для нормальной работы мозга важно получать достаточное количество питательных веществ. В рационе должны присутствовать:
- источники белка;
- овощи и фрукты;
- цельнозерновые продукты;
- орехи и растительные масла;
- рыба и другие продукты с полезными жирами.
Недостаток разнообразия в питании может отражаться на общем самочувствии и уровне энергии.
Почему физическая активность важна для мозга?
Движение влияет не только на мышцы и сердце, но и на работу нервной системы. Регулярные прогулки, зарядка или умеренные тренировки помогают поддерживать общий тонус организма и снижают влияние стресса.
Даже короткие перерывы во время работы могут улучшить способность сохранять внимание. Например, несколько минут ходьбы после длительного сидения помогают переключиться и восстановить концентрацию.
Как тренировать способность концентрироваться?
Внимание — это навык, который можно развивать. Помогают простые привычки:
- выполнять одну задачу за раз;
- убирать лишние уведомления во время работы;
- составлять список приоритетов;
- делать короткие перерывы;
- читать книги или изучать новые навыки.
Постоянное переключение между задачами создает ощущение занятости, но может снижать качество работы.
Как гаджеты влияют на концентрацию?
Постоянные уведомления, сообщения и просмотр коротких материалов могут мешать длительно удерживать внимание.
Если человек регулярно отвлекается на телефон, мозгу сложнее сосредоточиться на одной задаче.
Полезно создавать периоды без цифровых раздражителей: например, отключать уведомления во время работы или отдыха.
Помогает ли планирование сохранить внимание?
Когда у человека слишком много задач одновременно, мозг постоянно переключается между ними. Планирование помогает снизить нагрузку и не держать все дела в памяти.
Можно заранее определить главные задачи дня, разделить крупные дела на этапы и оставить время для отдыха.
Важно не перегружать расписание: слишком жесткий график тоже может привести к усталости.
Какие привычки мешают концентрации?
Некоторые повседневные действия могут незаметно снижать способность сосредоточиться:
- постоянная многозадачность;
- работа без перерывов;
- недостаток сна;
- отсутствие физической активности;
- привычка постоянно проверять телефон.
Изменение нескольких небольших привычек часто дает больший эффект, чем попытка резко перестроить весь образ жизни.
Когда снижение концентрации требует внимания?
Иногда рассеянность связана не только с усталостью.
Стоит обратиться к специалисту, если проблемы с вниманием появились резко, усиливаются или мешают обычной жизни.
Особенно важно обратить внимание на ситуацию, когда вместе с ухудшением концентрации появляются:
- выраженная забывчивость;
- постоянная усталость;
- нарушения сна;
- изменения настроения;
- сложности с выполнением привычных задач.
Что помогает сохранить концентрацию после 30 лет?
Поддерживать внимание помогают не сложные тренировки, а регулярные полезные привычки:
- соблюдать режим сна;
- разнообразно питаться;
- больше двигаться;
- контролировать уровень стресса;
- тренировать умственную активность;
- делать перерывы в работе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.