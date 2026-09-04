Теряется фокус: как сохранить концентрацию внимания после 30 лет

5-tv.ru: после 30 лет теряется концентрация внимания

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Большой объем информации, постоянные задачи и динамичный темп жизни могут создавать ощущение усталости даже у молодых людей.

После 30 лет многие замечают, что стало сложнее долго заниматься одной задачей, удерживать в памяти детали или быстро переключаться между делами. Часто это связывают с возрастом, но на способность концентрироваться влияют не только прожитые годы.

На внимание сильно воздействуют качество сна, уровень стресса, физическая активность, питание и ежедневная нагрузка. При правильном подходе можно поддерживать работоспособность и ясность мышления. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему после 30 становится сложнее концентрироваться?

С возрастом человек часто сталкивается с большим количеством задач: работа, семья, бытовые обязанности, постоянный поток информации.

Мозгу приходится одновременно обрабатывать больше данных, поэтому ощущение усталости и рассеянности может появляться чаще.

Кроме того, на концентрацию влияют:

хронический стресс;

недостаток сна;

отсутствие регулярного отдыха;

малоподвижный образ жизни;

постоянное использование гаджетов.

Иногда проблема заключается не в снижении возможностей мозга, а в перегрузке.

Как сон влияет на концентрацию?

Полноценный сон — один из главных факторов, влияющих на внимание.

Во время отдыха организм восстанавливается, а мозг обрабатывает полученную за день информацию. При регулярном недосыпе человеку сложнее сосредоточиться, быстрее принимать решения и контролировать эмоции.

Чтобы поддерживать концентрацию, специалисты рекомендуют соблюдать режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, проветривать комнату перед сном и уменьшать количество яркого света вечером.

Может ли питание помочь сохранить внимание?

Для нормальной работы мозга важно получать достаточное количество питательных веществ. В рационе должны присутствовать:

источники белка;

овощи и фрукты;

цельнозерновые продукты;

орехи и растительные масла;

рыба и другие продукты с полезными жирами.

Недостаток разнообразия в питании может отражаться на общем самочувствии и уровне энергии.

Почему физическая активность важна для мозга?

Движение влияет не только на мышцы и сердце, но и на работу нервной системы. Регулярные прогулки, зарядка или умеренные тренировки помогают поддерживать общий тонус организма и снижают влияние стресса.

Даже короткие перерывы во время работы могут улучшить способность сохранять внимание. Например, несколько минут ходьбы после длительного сидения помогают переключиться и восстановить концентрацию.

Как тренировать способность концентрироваться?

Внимание — это навык, который можно развивать. Помогают простые привычки:

выполнять одну задачу за раз;

убирать лишние уведомления во время работы;

составлять список приоритетов;

делать короткие перерывы;

читать книги или изучать новые навыки.

Постоянное переключение между задачами создает ощущение занятости, но может снижать качество работы.

Как гаджеты влияют на концентрацию?

Постоянные уведомления, сообщения и просмотр коротких материалов могут мешать длительно удерживать внимание.

Если человек регулярно отвлекается на телефон, мозгу сложнее сосредоточиться на одной задаче.

Полезно создавать периоды без цифровых раздражителей: например, отключать уведомления во время работы или отдыха.

Помогает ли планирование сохранить внимание?

Когда у человека слишком много задач одновременно, мозг постоянно переключается между ними. Планирование помогает снизить нагрузку и не держать все дела в памяти.

Можно заранее определить главные задачи дня, разделить крупные дела на этапы и оставить время для отдыха.

Важно не перегружать расписание: слишком жесткий график тоже может привести к усталости.

Какие привычки мешают концентрации?

Некоторые повседневные действия могут незаметно снижать способность сосредоточиться:

постоянная многозадачность;

работа без перерывов;

недостаток сна;

отсутствие физической активности;

привычка постоянно проверять телефон.

Изменение нескольких небольших привычек часто дает больший эффект, чем попытка резко перестроить весь образ жизни.

Когда снижение концентрации требует внимания?

Иногда рассеянность связана не только с усталостью.

Стоит обратиться к специалисту, если проблемы с вниманием появились резко, усиливаются или мешают обычной жизни.

Особенно важно обратить внимание на ситуацию, когда вместе с ухудшением концентрации появляются:

выраженная забывчивость;

постоянная усталость;

нарушения сна;

изменения настроения;

сложности с выполнением привычных задач.

Что помогает сохранить концентрацию после 30 лет?

Поддерживать внимание помогают не сложные тренировки, а регулярные полезные привычки:

соблюдать режим сна;

разнообразно питаться;

больше двигаться;

контролировать уровень стресса;

тренировать умственную активность;

делать перерывы в работе.

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