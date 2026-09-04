Правда или миф? Яблоки помогают лучше засыпать и делают сон качественнее
5-tv.ru: яблоки — полезный перекус перед сном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Некоторые фрукты могут стать частью вечернего рациона благодаря своему составу и удобству для легкого перекуса.
Яблоки часто называют одним из самых доступных полезных фруктов. Они содержат воду, клетчатку, витамины и растительные соединения, которые помогают поддерживать разнообразный рацион.
Прямого снотворного эффекта у яблок нет, но некоторые компоненты в их составе могут поддерживать процессы, связанные с нормальной работой организма и режимом сна. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Какие вещества в яблоках полезны для сна?
В составе яблок есть несколько компонентов, которые важны для организма:
- клетчатка — помогает поддерживать нормальную работу кишечника;
- полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами;
- углеводы — источник энергии для организма;
- вода — помогает поддерживать водный баланс.
Сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов является частью здорового образа жизни, который влияет и на качество сна.
Может ли яблоко помочь быстрее заснуть?
Яблоки не содержат веществ в таком количестве, которое могло бы напрямую вызвать сонливость. Однако легкий перекус фруктом может быть удобным вариантом для тех, кто испытывает голод перед сном.
Чувство голода вечером иногда мешает расслабиться и заснуть. В такой ситуации небольшая порция яблока может помочь сделать рацион более комфортным.
При этом тяжелая еда непосредственно перед сном у некоторых людей, наоборот, может ухудшать качество отдыха.
Как клетчатка из яблок влияет на сон?
В яблоках содержится пищевые волокна — клетчатка, которая важна для работы пищеварительной системы.
Состояние кишечника связано с общим самочувствием организма. Разнообразный рацион с достаточным количеством клетчатки помогает поддерживать нормальные процессы пищеварения.
При этом для полноценного эффекта важно получать клетчатку не из одного продукта, а из разных источников: овощей, фруктов, круп и бобовых.
Есть ли в яблоках мелатонин?
Мелатонин — гормон, который участвует в регулировании цикла сна и бодрствования. В некоторых продуктах могут содержаться небольшие количества этого вещества.
Однако яблоки не относятся к продуктам с высоким содержанием мелатонина и не могут заменить естественные процессы регулирования сна организмом.
Гораздо большее значение для выработки собственного мелатонина имеют режим сна, темное помещение вечером и отсутствие яркого света перед сном.
Полезно ли есть яблоко вечером?
Для многих людей яблоко может быть подходящим вечерним перекусом.
Фрукт содержит мало жира, воду и клетчатку, поэтому может помочь избежать ощущения голода перед сном.
Но реакция организма индивидуальна. У некоторых людей кислые сорта яблок могут усиливать дискомфорт в желудке или провоцировать изжогу.
Если после яблок вечером появляются неприятные ощущения, лучше перенести их употребление на первую половину дня.
Какие яблоки лучше выбирать?
С точки зрения пользы для рациона можно выбирать любые сорта яблок, которые хорошо переносит организм.
В кожуре яблок содержится часть растительных соединений и клетчатки, поэтому при хорошем качестве продукта многие специалисты рекомендуют есть фрукт вместе с кожицей после тщательного мытья.
Однако людям с чувствительным пищеварением иногда лучше подходят очищенные яблоки или термически обработанные варианты.
Можно ли есть яблоки каждый день?
Для большинства здоровых людей яблоки могут регулярно присутствовать в рационе. Их удобно использовать как самостоятельный перекус или добавлять в блюда:
- каши;
- творог;
- натуральный йогурт;
- фруктовые салаты.
Но важно соблюдать разнообразие питания. Организм получает разные полезные вещества не из одного фрукта, а из сочетания различных продуктов.
Что важнее яблока для хорошего сна?
Если есть проблемы с засыпанием, питание — только один из факторов. Для здорового сна важны:
- стабильный режим отхода ко сну и подъема;
- достаточная продолжительность отдыха;
- отсутствие активных занятий перед сном;
- ограничение яркого света и гаджетов вечером;
- комфортная температура в спальне.
Кому стоит осторожнее есть яблоки вечером?
Ограничения могут быть связаны не с самим сном, а с особенностями здоровья. Осторожность нужна людям, у которых яблоки вызывают вздутие, дискомфорт в животе или изжогу.
При хронических заболеваниях пищеварительной системы рацион лучше подбирать с учетом рекомендаций врача.
Как добавить яблоки в рацион для поддержки сна?
Можно включать яблоки в питание в течение дня:
- добавлять кусочки фрукта в кашу утром;
- использовать как перекус между приемами пищи;
- сочетать с продуктами, содержащими белок, например творогом или натуральным йогуртом.
Если хочется съесть яблоко вечером, лучше выбирать небольшую порцию и учитывать индивидуальную реакцию организма.
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