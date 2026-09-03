Собянин: Открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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До конца 2026 года планируется завершить второй этап — реконструкцию участка вдоль Каспийской улицы.

Завершен первый этап финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы — от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Движение по новой магистрали открыл Сергей Собянин.

«В этом году в Москве реализуется большая дорожная программа— около 100 километров дорог, 18 инженерных сооружений — это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из важных участков, тот, котором мы находимся, — это часть проекта спрямления Московского скоростного диаметра, через который каждый день проезжают около 400 тысяч автомобилистов, он, конечно, имеет общегородское значение. Общий проект спрямления будет закончен до конца года, а сегодня запускается наиболее сложный участок, включающий в себя шесть инженерных сооружений, проходящий вдоль железной дороги», — сообщил Сергей Собянин.

Ввод в эксплуатацию финального участка Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание примерно 700 тысяч жителей южных районов столицы: Царицына, Орехово‑Борисова Северного, Москворечья‑Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного и Чертанова Центрального.

«Ввод нового участка МСД позволит ликвидировать два километра перепробега и сократить время в пути по нему в восемь раз — с восьми до одной минуты, также уменьшится загруженность дорог в районе в целом до 10 процентов», — написал мэр Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Время в пути в среднем сократится на семь минут. Кроме того, ускорят работу 15 маршрутов наземного транспорта, которые ежедневно перевозят более 70 тысяч пассажиров.

До 10 процентов снизится нагрузка на участки МСД от Проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую, Севанскую и Бакинскую улицы. Кроме того, появится дополнительный выезд с МСД на трассу М‑4 «Дон» через Липецкую улицу.

Финальный участок МСД — спрямление трассы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД — начали строить в августе 2023 года. Протяженность трассы по прямой (без учета съездов) составляет около четырех километров. На ней предусмотрено от четырех до шести полос движения. Маршрут начинается от Кантемировской улицы, следует по Каспийской улице, далее идет вдоль путей второго Московского центрального диаметра, пересекает улицы Медиков, Ереванскую, Луганскую, Севанскую и Бакинскую.

В сентябре 2026 года завершился первый этап работ: построено и реконструировано 5,4 километра дорог, открыто шесть искусственных сооружений общей длиной более двух километров. В их числе:

— тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей (длина — 58 метров, три полосы в одном направлении);

— две эстакады‑съезда с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского и Симферопольского шоссе (протяженность — один километр, одна-две полосы в одном направлении);

— две эстакады‑съезда с Каспийской улицы на основной ход МСД в направлении МКАД и центра города (0,8 километра, одна полоса в одном направлении);

— эстакада‑съезд с МСД на Каспийскую улицу (0,3 километра, одна полоса в одном направлении).

Кроме того, обустроены съезды с Бакинской улицы на МСД и с МСД на Бакинскую улицу в сторону трассы М‑4 «Дон» (1,1 километра, от одной до трех полос в одном направлении) и проведена реконструкция 0,7 километра улично‑дорожной сети. В рамках благоустройства на территории разбили шесть гектаров газонов.

«Через несколько месяцев закончим реконструкцию участка МСД вдоль Каспийской улицы— от Севанской улицы до улицы Медиков. Работы ведутся с сохранением движения транспорта», — подытожил Сергей Собянин.

Протяженность дорог на участке от Севанской улицы до улицы Медиков составит 2,3 километра. В дальнейшем на пересечении с Ереванской улицей возведут здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта.

Основной ход МСД открыли 9 сентября 2023 года. Автомобилисты могут проехать с севера на восток Москвы — от Бусиновской развязки до трассы М‑12, а также на юг — до М-2 «Крым». Ежедневно магистралью пользуются около 400 тысяч водителей. МСД наряду с МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК) входит в тройку самых востребованных трасс города. За счет новой магистрали время в пути по ряду направлений сократилось на 25–50 процентов, а нагрузка на участки Садового кольца, ТТК и МКАД снизилась до 15 процентов.