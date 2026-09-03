«Минус растет»: Путин о ситуации с личным составом у ВСУ

Путин: У ВСУ каждый месяц минус увеличивается на фронте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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У противника на СВО наблюдается массовое дезертирство.

У боевиков ВСУ острый дефицит личного состава и наблюдается массовое дезертирство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

На Украине людей силой забирают на фронт. Готовность вести боевые действия и мотивация в таком случае очень низкие. И уже, по словам Путина, официально возбуждено более свыше 300 тысяч о дезертирстве.

«Значит, это сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. С точки зрения наличия военнослужащих у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин прокомментировал сообщения о возможной мобилизации в России. Президент назвал такие утверждения информационной атакой на страну.

Заявление прозвучало на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Глава государства также высказался о ситуации на Украине и заявил, что Россия стремится не к заморозке конфликта, а к его прекращению и достижению длительного мира.

Путин отметил, что, по его словам, на Россию не оказывается некорректного давления в вопросе урегулирования.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года (с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведется по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация к климатическим изменениям.

В заседании вместе с президентом России приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.

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