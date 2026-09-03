Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 сентября, выступит на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), который проходит во Владивостоке.

«Наш президент, как обычно, выступит с большой речью и затронет вопросы, весьма и весьма важные», — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Перед началом пленарной сессии Путин кратко пообщается со всеми ее участниками. Затем российский лидер вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, выступит с речью и ответит на вопросы.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона. Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина.

Стратегия охватывает пять основных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальнего Востока и климатическую адаптацию.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента России.

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