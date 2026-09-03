«Это было неожиданно»: Путин о вкладе крупного бизнеса в бюджет
Российский крупный бизнес решил добровольно помочь бюджету
Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru
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Президент подчеркнул: помощь была добровольной.
Крупный российский бизнес добровольно решил вложиться в российский бюджет, это никакие не сборы. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.
«Я встречался с представителями бизнес-кругов. Люди встали неожиданно для меня. Предложили внести определенный вклад», — рассказал президент.
По его словам, предприниматели заявили, что они граждане России и работают в России, накопили личные состояния и чувствуют себя уверенно, несмотря на все проблемы. И хотят внести вклад в развитии и экономики, и социальной сферы, в том числе образования и здравоохранения.
Что известно о ВЭФ-2026
XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года
(с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведЕтся по прямому поручению Владимира Путина.
Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация к климатическим изменениям.
В заседании вместе с президентом России приняли участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.
В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.
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