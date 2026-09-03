«В мыслях не было»: Путин о возможности национализации бизнеса в России

Путин: В России не идет речи о национализации бизнеса

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Президент объяснил, зачем нужен указ о защите объектов критической инфраструктуры.

В России не идет речи о национализации бизнеса. Об этом сказал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

Разговоры о национализации пошли после подписания указа о защите критической инфраструктуры. Путин объяснил, зачем он нужен. Ранее предприятия нефтегазовой сферы были не обязаны вкладываться в защиту бизнеса.

«Бизнес прекрасно все, знает, я же с ними регулярно встречаюсь. <…> Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Дело совершенно не в каких-то там планах национализации <…>. В мыслях не было государства что-то национализировать», — заверил Путин.

Ранее Путин заявил о продолжающемся поступлении иностранных инвестиций в российский бизнес. Глава государства отметил, что Россия делает ставку на стабильную экономическую политику, которая позволяет перезапускать инвестиционный цикл, привлекая средства из разных источников, включая зарубежные.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года

(с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведЕтся по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация

к климатическим изменениям.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.

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