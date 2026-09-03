Путин: Россия должна наносить ответный удар, чтобы неповадно было ей вредить

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Также глава государства отметил, что РФ и дальше обязана развивать ПВО.

Россия должна наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Российский лидер напомнил, что боевики киевского режима регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре, включая объекты НПЗ. Чтобы защитить предприятия у РФ, как отметил Владимир Путин, есть два варианта. Первый — развивать средства противовоздушной обороны (ПВО) страны. А второй — предпринимать ответные меры.

«Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все», — сказал Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Ранее Владимир Путин поручил правительству держать под контролем ситуацию с топливом в России. Президент заявил об этом в интервью ИС «Вести».

Глава государства отметил, что по вопросу обеспечения рынка топлива еще остаются нерешенные задачи. По его словам, возникшие сложности доставляют неудобства гражданам.

Прежде для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство ввело ряд мер, включая ограничение экспорта топлива и предоставление налоговых стимулов для импорта и увеличения производства.

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