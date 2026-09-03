В России работают над новыми мерами поддержки для малого и среднего бизнеса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Вклад предпринимателей в экономику страны постоянно растет.

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России постоянно растет. Такие предприниматели нуждаются в поддержке, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

«Вопрос в целом в поддержке малого и среднего бизнеса, и конечно, по мнению малого и среднего бизнеса, этого еще не достаточно. И конечно, мы будем продолжать вместе с коллегами из соответствующих объединений работать над тем, чтобы искать новые эффективные инструменты для поддержки», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Новый механизм объединит действующие меры поддержки, которые уже привлекли триллионы рублей инвестиций и создали 200 тысяч рабочих мест.

Суть режима — в гибкой настройке льгот под конкретные виды деятельности по всему региону, без привязки к отдельным зонам.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года

(с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведЕтся по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация

к климатическим изменениям.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.

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