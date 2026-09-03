«Они приходят»: Путин об иностранных инвестициях в российский бизнес

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Россия делает ставку на стабильную экономическую политику.

Иностранные инвестиции продолжают поступать в российский бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

Россия будет перезапускать инвестиционный цикл в стране за счет стабильной экономической политики. Источники инвестиций при этом могут быть самыми разными, в том числе приходить из-за границы, отметил президент.

«Если мы создаем стабильные условия в экономике, то тогда будут инвестиции и из-за границы, а они приходят. Наши коллеги говорили о своих планах на развитие в тех проектах, которые представляют для них существенный интерес», — сказал Путин.

И такой интерес есть в таком регионе, как Дальний Восток.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года

(с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведЕтся по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация

к климатическим изменениям.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

В 2025 году юбилейный ВЭФ был посвящен сотрудничеству во имя мира и процветания. В пленарном заседании приняли участие представители Китая, России, Лаоса и Монголии.

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