«Лучший посланец мира»: Путин рассказал о дружбе России со Стивеном Сигалом

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Москва продолжает поддерживать контакты с американской администрацией.

У России много друзей в США, одним из них является актер Стивен Сигал, которого президент РФ Владимир Путин назвал «лучшим посланцем мира». Об этом глава государства заявил на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«У нас много друзей в Соединенных Штатах. Один из них в этом зале, господин Стивен Сигал», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия поддерживает контакты с американской администрацией и выступает за восстановление отношений с США в полном формате. По его словам, дальнейшее развитие диалога зависит не только от Москвы, но и от Вашингтона.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

«Мы в контакте с американской администрацией, и сейчас в контакте, до сих пор, и, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме, но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп настроен на конструктивную работу. По словам российского лидера, взаимодействие продолжается по различным направлениям, включая контакты через представителей американской администрации и спецслужбы.

«Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную конструктивную работу. Все уже знают — по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией», — отметил Путин.

Глава государства выразил надежду, что продолжающиеся контакты в итоге приведут к положительному результату.

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