Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот показатель отражает уровень жизни граждан.

Сколько стоит килограмм яблок — такой показатель может отражать разницу в уровне жизни между регионами России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для выравнивания стоимости товаров необходимо развивать транспортную инфраструктуру, энергетику и производство на местах. Об этом глава государства рассказал на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок. Но важно и другое, как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель», — сказал Путин.

Президент отметил, что на стоимость товаров в регионах влияет логистика. По его словам, удаленность территорий, недостаток транспортных возможностей, включая авиацию и железные дороги, увеличивают расходы на доставку продукции.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Путин подчеркнул, что для решения этих задач необходимо расширять возможности БАМа и Транссиба, развивать сеть аэропортов, а также создавать новые энергетические мощности, чтобы снизить стоимость электроэнергии. Кроме того, он указал на необходимость развития тепличного хозяйства.

«Сколько килограмм яблок стоит здесь или в Ростове? Наверное, в Ростове подешевле, потому что там легче производить. И везти никуда не надо, съесть, если на месте. Но у нас и яблока в целом не хватает. Надо над этим подумать и, как следует, поработать бы», — отметил глава государства.

Президент добавил, что стоимость отдельных продуктов зависит от особенностей конкретных регионов. В качестве примера он привел рыбу и морепродукты, которые на Дальнем Востоке доступны в большем объеме и дешевле, чем во многих других частях страны.

«Спросите про рыбу и морепродукты. Здесь они в большем объеме и дешевле, чем в среднем по России. Это просто особенности регионов Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия обладает самой большой территорией в мире, поэтому развитие транспортного сообщения остается одной из ключевых задач. По его словам, для этого необходимо использовать современные технологии, в том числе беспилотные системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.