Выучили уроки истории: президент Субианто о том, что в Индонезии помнят о помощи со стороны СССР

В Индонезии выучили уроки истории и помнят о помощи СССР стране

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Когда азиатская страна стала независимой, советское государство оказало поддержку.

В Индонезии помнят, как СССР помогал стране, когда та только-только обрела независимость. Об этом сказал президент азиатского государства Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

«Индонезия помнит ту поддержку, которую тогда ей оказывал Советский Союз в первые годы нашего становления в качестве независимого государства. Мы выучили уроки истории, мы помним ее, и мы никогда не забудем наших друзей», — подчеркнул Прабово Субианто.

Когда Индонезия стала независимой, никто о стране особо не думал, добавил президент. СССР оказал помощь, и Индонезия этого не стыдится.

Прабово Субианто отметил, что Россия и Индонезия многие годы были друзьями. И дружба не может опираться лишь на прошлое — важно найти в себе смелость писать и новую главу в отношениях и совместной работе.

Что известно о ВЭФ-2026

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит XI Восточный экономический форум. Ключевая тема в этом году— «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она напрямую связана с одним из приоритетных направлений обновленной стратегии социально-экономического развития макрорегиона на период до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) — повышением качества жизни населения. Разработка документа ведется по поручению президента Владимира Путина.

Новая стратегия включает пять основных блоков: устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие научно-технологического потенциала, создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока и меры по климатической адаптации.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года на основании указа главы государства.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

В 2025 году на юбилейном форуме Владимир Путин напомнил, для чего был создан ВЭФ. Идея организации была реализована вместе с новым этапом развития Дальнего Востока. Также форум призван помочь бизнесу и региону в целом раскрыть логистический, ресурсный и промышленный потенциал.

ВЭФ направлен на привлечение иностранных инвестиций на Дальний Восток и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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