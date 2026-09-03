Путин: рейтинг рождаемости на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что Россия должна ориентироваться на лучшие показатели.

Рейтинг рождаемости на Дальнем Востоке чуть выше, чем в других регионах РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Здесь (НА Дальнем Востоке. — Прим.ред.) не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также напомнил, что с этой целью в регионе работает целая программа поддержки детства и семьи. При этом Путин отметил, что показатели демографии России не самые худшие в мире.

«Мы должны ориентироваться на лучшие показатели. И мы стремимся к этому», — заметил Путин.

Для этого, по словам Путина, нужно создать комфортные условия для жизни россиян.

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XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона. Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина.

Стратегия охватывает пять основных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальнего Востока и климатическую адаптацию.

В заседании вместе с президентом России принимают участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента России.

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