Путин обозначил ключевые направления развития Дальнего Востока до 2036 года

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Будущее региона связывают с переходом к программам, основанным на технологиях, инвестициях и человеческом потенциале.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о новых этапах развития Дальнего Востока и Арктики. Глава государства обозначил ключевые направления стратегии до 2036 года: промышленный рост, внедрение технологий, поддержку бизнеса, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни людей. Самые главные заявления — в материале 5-tv.ru.

Новый этап развития Дальнего Востока: ставка на инвестиции и технологии

Путин заявил, что регион переходит к следующему этапу развития после создания необходимой базы для экономического роста. По его словам, за последние годы были значительно расширены ресурсные, промышленные и логистические возможности Дальнего Востока.

Президент отметил, что главной задачей на ближайшее десятилетие станет сохранение высоких темпов развития и запуск новых проектов.

«Ключевая задача — поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов», — заявил Путин.

Глава государства выделил три основных направления вложений:

Первое — промышленные, инфраструктурные, туристические и креативные проекты, ориентированные на внутренний рынок и растущий спрос в странах Азии.

Второе — развитие инновационных компаний, цифровой экономики и внедрение современных технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии и новую энергетику.

Третье направление связано с инвестициями в образование, здравоохранение, культуру, спорт и создание комфортной городской среды.

По словам президента, развитие новых отраслей невозможно без подготовки кадров и создания условий для жизни специалистов.

«Для того, чтобы развивать все эти индустрии, все эти инновационные проекты, нужны люди, а современные хорошо образованные люди не будут жить в условиях, которые не соответствует их представлениям о высоком стандарте», — отметил Путин.

«Меню льгот» для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

© РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ruПрезидент сообщил о запуске новой системы поддержки предпринимателей. С 1 января будущего года на всей территории Дальнего Востока и Арктики должен заработать единый преференциальный режим.

Путин напомнил, что ранее в регионе уже действовали территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курилах. Эти инструменты позволили привлечь значительные инвестиции и создать рабочие места.

Теперь, по словам главы государства, поддержка будет ориентирована не только на отдельные территории, а на конкретные проекты независимо от места их реализации.

«Для инвестиционного проекта, в любой точке Дальнего Востока и Арктики, появится и свое, так называемое, меню льгот», — сказал Путин.

В этот пакет войдут налоговые и таможенные преференции, сниженные страховые взносы, помощь с инфраструктурой и строительством производственных объектов. При этом действующие льготы для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток сохранятся.

Президент также поручил правительству устранить возможные противоречия между федеральными, региональными и отраслевыми мерами поддержки.

Путин призвал перестать закручивать гайки для бизнеса

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Глава государства подчеркнул, что одних налоговых льгот недостаточно для развития предпринимательства. По его словам, необходимо снижать административную нагрузку и использовать современные подходы к контролю.

«Нельзя, даже бессмысленно, вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора», — заявил Путин.

Президент отметил, что речь идет именно об отказе от избыточного контроля. Он поручил активнее применять риск-ориентированный подход, цифровые решения, искусственный интеллект и интернет вещей в контрольной сфере.

Дальний Восток должен стать центром новых производств

Фото, видео; © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ruПутин заявил, что развитие промышленности региона должно быть связано не только с добычей ресурсов, но и с их переработкой непосредственно на месте.

Президент отметил перспективы таких отраслей, как металлургия, нефтехимия, газохимия, производство удобрений и другие направления, которые позволят создавать цепочки добавленной стоимости внутри региона.

«Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», — подчеркнул глава государства.

Отдельное внимание Путин уделил развитию высокотехнологичных отраслей. Среди них он назвал судо- и авиастроение, робототехнику, электронику, машиностроение, космическую индустрию и фармацевтику.

Президент также отметил необходимость развития лесного комплекса, агропромышленного производства, вылова морских ресурсов и аквакультуры.

Искусственный интеллект и новые технологии

Фото, видео; © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ruПутин заявил, что Дальний Восток должен стать территорией, где новые технологии смогут быстрее внедряться в практику.

Президент рассказал о планах создать с 1 января 2027 года специальный правовой режим, который позволит быстрее тестировать современные решения.

«Его (Правового режима. — Прим. ред.) суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что компаниям не должны мешать сложные процедуры и большое количество согласований. По его словам, необходимо учитывать мнение самих разработчиков о том, какие ограничения препятствуют внедрению технологий.

Квантовые коммуникации и энергетика: планы до 2050 года

Фото, видео; © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ruПрезидент заявил о необходимости укреплять энергетическую и цифровую инфраструктуру Дальнего Востока. По его словам, уже подготовлена комплексная программа развития энергетики региона до 2050 года.

Она предусматривает увеличение мощностей, развитие газификации и использование новых технологий, включая малые атомные станции в Арктике.

Отдельно Путин остановился на развитии квантовых коммуникаций. Глава государства отметил, что современная цифровая инфраструктура станет основой новой модели развития региона.

«Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД, к 2030 году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц, и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными», — заявил президент.

Северный морской путь и новые транспортные маршруты

Путин заявил о необходимости расширения логистических возможностей Дальнего Востока и Арктики. В числе приоритетов он назвал развитие БАМа, Транссиба, портовой инфраструктуры и Трансарктического транспортного коридора.

Президент отметил, что новый маршрут должен соединить Санкт-Петербург и Мурманск через Северный морской путь с Владивостоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной», — сказал Путин.

Для этого, по его словам, продолжается строительство ледоколов и судов ледового класса, развитие спасательного флота, спутниковой группировки и портовой инфраструктуры.

Президент сообщил, что к концу десятилетия объем перевозок по Трансарктическому коридору должен составить не менее 70 миллионов тонн в год.

Мастер-планы городов: развитие качества жизни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ruОтдельный блок выступления Путин посвятил развитию городов и населенных пунктов. Президент заявил, что экономический рост должен сопровождаться созданием комфортных условий для жителей.

«Наша важнейшая задача — обеспечить условия для комфортной жизни людей как в крупных промышленных центрах региональных столицах, так и в малых городах, на селе», — отметил глава государства.

По словам Путина, в 22 дальневосточных городах и агломерациях уже разработаны мастер-планы, еще 15 подготовлены для арктических населенных пунктов.

Он сообщил, что в рамках этих программ строятся и модернизируются объекты социальной инфраструктуры: аэропорты, больницы, школы, детские сады, парки и общественные пространства.

Президент подчеркнул, что такие планы должны учитывать мнение жителей и создавать условия для развития бизнеса, образования и социальной сферы.

Жилье и поддержка семей: Путин предложил продлить выплаты за третьего ребенка

Президент заявил о необходимости продолжить меры поддержки семей на Дальнем Востоке. Путин отметил, что решение жилищного вопроса является одним из важных факторов для поддержки демографии.

Президент рассказал, что среди них — единовременная выплата на первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, который составляет 30% федерального маткапитала.

Отдельно глава государства остановился на поддержке семей при рождении третьего ребенка. Сейчас к федеральной выплате в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 550 тысяч рублей из региональных средств.

Таким образом, общая сумма поддержки составляет один миллион рублей, который можно направить на выплату ипотечного кредита.

«И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в Дальневосточных регионах до 2030 года», — заявил Путин.

Креативные индустрии и туризм: новые точки роста региона

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ruПрезидент отметил, что развитие Дальнего Востока связано не только с промышленностью, но и с творческими направлениями. Среди перспективных сфер он назвал кинематографию, анимацию, ювелирное дело, традиционные ремесла и другие креативные индустрии.

Путин рассказал о создании креативных кластеров в Якутске, Улан-Удэ, Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске.

Кроме того, глава государства отметил потенциал туристической отрасли.

«Каждый десятый проект, который реализуется сегодня при господдержке на Дальнем Востоке и в Арктике, носит как раз туристический характер», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в регионе создаются новые курорты, гостиничные комплексы и туристические объекты.

«Тигр идет перед машиной»: экология и сохранение природы

В завершение выступления Путин затронул тему экологического развития региона. Президент заявил, что при реализации промышленных и инфраструктурных проектов необходимо соблюдать высокие экологические стандарты.

Он отметил работу по очистке Арктики, снижению выбросов и сохранению редких животных, включая амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Рассказывая о поездке по региону, Путин поделился личным впечатлением от встречи с тигром.

«На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги, да. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», — рассказал президент.

По словам главы государства, Дальний Восток и Арктика обладают уникальным природным потенциалом, который необходимо сохранять.

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