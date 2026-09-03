Ждет в гости: президент Индонезии пригласил Путина посетить страну

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прабово Субианто приехал в Россию уже второй раз за этот год.

Президент Индонезии Прабово Субианто пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

Лидер азиатского государства отметил, что сам он уже второй раз в году приехал в Россию.

«Это пятый раз с момента моего прихода на пост президента, когда я встречаюсь лично с президентом Путиным. И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии», — сказал Прабово Субианто.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский лидер отметил, что это вторая встреча глав государств в этом году, и подчеркнул, что личные отношения отражают стратегический характер двусторонних связей.

Путин поблагодарил индонезийского лидера за участие в форуме в качестве главного гостя и назвал Индонезию ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Что известно о ВЭФ-2026

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит XI Восточный экономический форум. Ключевая тема в этом году— «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она напрямую связана с одним из приоритетных направлений обновленной стратегии социально-экономического развития макрорегиона на период до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) — повышением качества жизни населения. Разработка документа ведется по поручению президента Владимира Путина.

Новая стратегия включает пять основных блоков: устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие научно-технологического потенциала, создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока и меры по климатической адаптации.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года на основании указа главы государства.

В 2025 году на юбилейном форуме Владимир Путин напомнил, для чего был создан ВЭФ. Идея организации была реализована вместе с новым этапом развития Дальнего Востока. Также форум призван помочь бизнесу и региону в целом раскрыть логистический, ресурсный и промышленный потенциал.

ВЭФ направлен на привлечение иностранных инвестиций на Дальний Восток и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.