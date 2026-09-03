Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Важно не перегружать финансовую систему страны, уверен президент России Владимир Путин.

Вопрос с дефицитом бюджета в России будет решен, уверен президент Владимир Путин. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

«Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется», — отметил президент.

С 1 по 4 сентября 2026 года Владивосток принимает XI Восточный экономический форум. Главная тема этого года — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (с прогнозным периодом до 2036 года) — повышению уровня и качества жизни местных жителей. Работа над стратегией ведется по поручению президента России Владимира Путина.

В обновленной стратегии выделены пять ключевых направлений: снятие инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий проживания на Дальнем Востоке и климатическая адаптация.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Что известно о ВЭФ-2026

Восточный экономический форум проводится ежегодно начиная с 2015 года в соответствии с указом главы государства.

В 2025 году на юбилейном ВЭФ были подписаны соглашения на сумму 6,51 триллиона рублей. Это без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, отмечал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2025 Антон Кобяков.

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