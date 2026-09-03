Малыш на миллион: Путин поручил продлить повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Программа помощи родителям в регионе включает несколько видов льгот, связанных в том числе с приобретением жилья.

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Путин отметил, что решение жилищного вопроса является одним из важных факторов для поддержки демографии. По его словам, в Дальневосточном федеральном округе уже действуют дополнительные меры помощи семьям с детьми.

Президент рассказал, что среди них — единовременная выплата на первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, который составляет 30% федерального маткапитала.

Отдельно глава государства остановился на поддержке семей при рождении третьего ребенка. Сейчас к федеральной выплате в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 550 тысяч рублей из региональных средств.

Таким образом, общая сумма поддержки составляет один миллион рублей, который можно направить на выплату ипотечного кредита.

«И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в Дальневосточных регионах до 2030 года», — заявил Путин.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Программа распространяется на восемь регионов ДФО: Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Чукотский автономный округ, Амурскую, Сахалинскую и Магаданскую области, а также Еврейскую автономную область.

За время реализации программы выплату получили более пяти тысяч дальневосточных семей.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости учитывать интересы человека и семьи при разработке программ развития страны. Об этом президент сказал на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Глава государства отметил, что инициативы участников форума затрагивают важные для граждан направления, включая здравоохранение, поддержку семей с детьми и молодежные проекты.

Путин также поручил разработать дополнительные меры для поддержки бизнеса, который участвует в социальных и образовательных проектах. Наиболее значимые предложения форума направят в правительство и профильные ведомства для дальнейшей работы.

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