Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Работа уже ведется и включает в себя строительство флота и укрепление портов.

Навигация по Трансарктическому транспортному коридору должна стать круглогодичной, это одна из задач России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.

«Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для того строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Сабетта», — подчеркнул президент.

Работа идет практически по всем этим направлениям, добавил Путин.

С 1 по 4 сентября 2026 года Владивосток принимает XI Восточный экономический форум. Главная тема этого года — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она соответствует одному из главных приоритетов новой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (с прогнозным периодом до 2036 года) — повышению уровня и качества жизни местных жителей. Работа над стратегией ведется по поручению президента России Владимира Путина.

В обновленной стратегии выделены пять ключевых направлений: снятие инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий проживания на Дальнем Востоке и климатическая адаптация.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Ранее Владимир Путин на Международном транспортном-логистическом форуме назвал технологическую революцию в сфере транспорта и логистики одним из долгосрочных вызовов. Глава государства отметил, что в транспортной и логистической отрасли наблюдаются глубокие изменения. По его словам, важным фактором становятся безопасность и устойчивость маршрутов и логистических цепочек.

Путин также подчеркнул растущее применение цифровых решений на основе искусственного интеллекта в сфере транспорта и логистики.

Что известно о ВЭФ-2026

Восточный экономический форум проводится ежегодно начиная с 2015 года в соответствии с указом главы государства.

В 2025 году на юбилейном ВЭФ были подписаны соглашения на сумму 6,51 триллиона рублей. Это без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, отмечал советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2025 Антон Кобяков.

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