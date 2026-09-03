Путин поручил ускорить доработку плана развития Арктики и транспортного коридора в регионе

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Дубов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый план станет частью формирования единой логистической системы на востоке и севере страны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно завершить доработку комплексного плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Путин отметил, что современная инфраструктура является основой новой пространственной модели развития Дальнего Востока и Арктики.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

По его словам, она позволит укрепить связи российских компаний внутри страны и с зарубежными партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы будем расширять возможности логистических узлов и транспортных коммуникаций. Уже увеличивается провозная способность железных дорог, БАМа и Транссиба, модернизируются портовые, складские, трансграничные объекты», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевой инициативой для объединения логистического пространства дальневосточных и арктических регионов должен стать комплексный план развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

По словам Путина, документ рассчитан до 2050 года и определяет проекты, которые будут реализованы в различных отраслях и направлениях.

«Прошу коллег оперативно завершить доработку комплексного плана и приступить к его реализации», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости учитывать изменения в сфере транспорта и логистики. Президент отметил важность долгосрочного планирования развития отрасли.

Глава государства подчеркнул, что России необходимо смотреть на перспективу нескольких десятилетий и развивать логистические коридоры с использованием новых технологий.

Заявление прозвучало в видеоприветствии участникам Международного транспортно-логистического форума.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.