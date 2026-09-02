Собянин: московскими ИИ-сервисами пользуются в медучреждениях 75 регионов РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Технологии уже помогли обработать около 18 миллионов исследований за два с небольшим года.

Сервисы искусственного интеллекта московской платформы «МосМедИИ» подключены к медицинским организациям 75 регионов России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Центра диагностики и телемедицины вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«По поручению президента совместно с Министерством здравоохранения мы приняли решение открыть эти сервисы для всех регионов нашей страны, и сегодня 75 регионов, 2,5 тысячи клиник подключились к этим сервисам», — сказал Собянин.

По словам градоначальника, рост числа исследований с помощью МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и маммографии привел к увеличению нагрузки на специалистов. Для решения этой задачи в столице создали телемедицинский центр, где врачи анализируют снимки пациентов.

Позже к работе подключили технологии искусственного интеллекта, которые стали помогать специалистам проводить диагностику. Собянин отметил, что благодаря этому производительность труда выросла в пять–шесть раз, а количество ошибок снизилось в два раза.

Мэр Москвы добавил, что за два с небольшим года с помощью этих технологий были проанализированы снимки и выданы заключения по 18 миллионам исследований. Он также отметил, что число таких сервисов и объемы их использования продолжают увеличиваться.

О платформе «МосМедИИ»

«МосМедИИ» — московская цифровая платформа, которая внедряет технологии искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Ее сервисы на базе компьютерного зрения предназначены для анализа медицинских изображений.

Сейчас на платформе представлены 18 ИИ-сервисов, входящих в состав 14 медицинских изделий, зарегистрированных в Росздравнадзоре. Они анализируют различные виды лучевых исследований и помогают врачам выявлять заболевания и патологические изменения.

Технологии позволяют не только искать заболевания, которые являются целью конкретного обследования, но и обнаруживать дополнительные отклонения на снимках. При этом 14 из 18 представленных сервисов являются комплексными и способны выявлять на одном исследовании до 14 патологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 1,5 тысячи медиков из российских регионов ежегодно проходят стажировки в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что специалисты приезжают в город для изучения современных методов диагностики и лечения, а также организации работы системы здравоохранения. Врачи обучаются, в том числе, роботической хирургии, ультразвуковой диагностике, детской дерматологии и трансфузиологии.

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